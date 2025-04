Nach 17 gewonnenen Gruppenspielen in Folge muss der FC Bayern München mal wieder eine Punkteteilung in der Champions League hinnehmen. Der deutsche Rekordmeister kam am 5. Spieltag gegen den FC Kopenhagen beim 100. Europapokalspiel in der Allianz Arena nicht über ein 0:0 hinaus. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Profis.

Hier geht's zum Spielbericht.