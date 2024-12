FC Bayern München, News und Gerüchte: Thomas Müller will wohl bis 2025 bleiben - Douglas Costa offenbar in Saudi-Arabien für Verhandlungen

Thomas Müller will einem Bericht zufolge bis 2025 weiterspielen, außerdem wird über ihn eine Dokumentation gedreht. Douglas Costa ist anscheinend i...

Thomas Müller will einem Bericht zufolge bis 2025 weiterspielen, außerdem wird über ihn eine Dokumentation gedreht. Douglas Costa ist anscheinend in Saudi-Arabien auf der Suche nach einem neuen Verein. Doppelpass-Moderator Florian König äußert scharfe Kritik am FC Bayern. Das sind die News und Gerüchte am Samstag zum deutschen Rekordmeister.