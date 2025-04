Sechs Mega-Flops, Sacha Boey der teuerste! Die Winter-Transfers des FC Bayern München seit 2000 im Check

Der FC Bayern war in den vergangenen Jahren nicht unbedingt ein Freund von Wintertransfers, schlug in diesem Jahr in Person von Eric Dier, Sasha Boey und Brian Zaragoza gleich dreimal namhaft zu. Die vergangenen Jahrzehnte zeigen: Einige Male nahmen die Münchner ordentlich Geld in die Hand - aber nicht immer waren Volltreffer dabei.

Wen hat es in der Vergangenheit nach München gezogen? SPOX blickt auf die Wintertransfers des FCB in den 2000er Jahren zurück.