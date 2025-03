FC St. Pauli: Warum ist der Totenkopf so ein beliebtes Symbol bei dem Hamburger Klub aus der Bundesliga?

Woher kommt der Totenkopf im Umfeld des FC St. Pauli? SPOX verrät die Geschichte des Kult-Klubs vom Kiez!

Nach dem Aufstieg in der Vorsaison kämpft der FC St. Pauli aktuell in der Bundesliga um den Klassenerhalt. Aktuell befinden sich die Hamburger in der gesicherten Zone und haben zumindest ein kleines Polster auf den Relegationsplatz. Um dieses ausbauen zu können, müssen die Jungs aus der Hansestadt allerdings weiterhin wichtige Punkte einfahren.

Dies dürfte vor allem an diesem Wochenende eine schwere Aufgabe werden, denn die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin muss auswärts beim Rekordmeister in München antreten. Ein besonderes Symbol fällt vor allem an den Heimspieltagen am Millerntor sowie den Fangruppierungen immer wieder auf: Der Totenkopf ist ein nicht mehr wegzudenkendes Symbol des Vereins mitsamt seiner Anhänger. Doch woher kommt dieser und warum konnte er sich neben dem offiziellen Vereinswappen etablieren?

SPOX hat alle Infos zum Totenkopf beim FC St. Pauli!