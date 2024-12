FC Schalke 04 vs. SV Darmstadt 98 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Der FC Schalke 04 und der SV Darmstadt 98 treffen heute in der 2. Bundesliga aufeinander. SPOV verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Zu Beginn des 6. Spieltags der 2. Bundesliga stehen sich am heutigen Freitag, den 20. September, der FC Schalke 04 und der SV Darmstadt 98 gegenüber. Die Partie wird um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen.