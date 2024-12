FC Schalke 04 vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Im Samstagabendspiel der 2. Bundesliga treffen heute mit dem FC Schalke 04 und Hertha BSC zwei Traditionsklubs aufeinander. Wer die Partie des 8. Spieltags live im TV und im Livestream zeigt, verraten wir Euch hier.

Duell der Traditionsklubs in der 2. Bundesliga! Am heutigen Samstag, 5. Oktober, empfängt der FC Schalke 04 das Team von Hertha BSC. In der Veltins-Arena rollt der Ball ab 20.30 Uhr.

Schalke 04 spielt bisher eine völlig unbefriedigende Saison und steckt in der unteren Tabellenhälfte fest. Die Aufstiegsambitionen der Hertha erhielten zuletzt einen Dämpfer. Die Hauptstädter verloren gegen den SV Elversberg mit 1:4.