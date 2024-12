Der FC Schalke 04 trifft in der 2. Bundesliga auf die SpVgg Greuther Fürth. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live sehen könnt.

Am heutigen Samstag (26. Oktober) stehen sich in der 2. Bundesliga der FC Schalke 04 und die SpVgg Greuther Fürth gegenüber. Die Partie wird um 13 Uhr angestoßen und in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ausgetragen.