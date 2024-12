FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

In der 2. Bundesliga kommt es am 16. Spieltag zum Aufeinandertreffen zwischen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf. SPOX verrät Euch, wer die Partie live im TV und Livestream überträgt.

Am 16. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Kracher zwischen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf. Anpfiff am morgigen Samstag, den 14. Dezember, ist um 13.00 Uhr. Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen dient als Schauplatz der Begegnung.

Beide Mannschaften gehen mit breiter Brust ins Spiel. Der FC Schalke 04 gewann vergangenes Wochenende mit 4:2 beim SC Paderborn. Kapitän Kenan Karaman steuerte dabei zwei Treffer bei und ebnete den Weg zum Sieg damit. Aber auch die Gäste aus Düsseldorf zeigten sich in Torlaune. Gegen Eintracht Braunschweig feuerte die Mannschaft von Daniel Thioune ein regelrechtes Feuerwerk ab und entschied die Partie mit 5:0 für sich. Fortuna Angreifer David Kownacki gelang ebenfalls, wie Karaman, ein Doppelpack. Aktuell hat der Fortuna-Angreifer vier Tore auf dem Konto, Karaman steht bei neun Treffern. Folgen heute weitere Tore der Stürmer?

Wo Ihr die Antwort dazu live und in Farbe bekommt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.