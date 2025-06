FC Schalke 04, Testspiel heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt "Best of Grafschaft" vs. S04 im TV und Livestream?

Der FC Schalke 04 bestreitet heute sein erstes Testspiel gegen „Best of Grafschaft“. SPOX verrät euch, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Am 19. und 20. Juni standen bei Schalke 04 die sportmedizinischen Untersuchungen und die Leistungsdiagnostik auf dem Programm. Das erste Training unter Coach Muslic folgte dann am 21. Juni. Heute, am 28. Juni, steht das erste Testspiel der Saison an: Um 16 Uhr trifft Schalke am Sportpark Blanke am Heideweg in Nordhorn auf die Mannschaft „Best of Grafschaft“. Dieses Team setzt sich aus Spielern aus dem Kreis Grafschaft Bentheim zusammen.

SPOX liefert Euch die Infos zur Übertragung.