FC Porto vs. Arsenal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League Achtelfinale im TV und Livestream?

Der FC Porto und der FC Arsenal stehen sich heute im Achtelfinale der Champions League gegenüber. Wir verraten, wie Ihr das Hinspiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Am heutigen Mittwoch, den 21. Februar, geht es in der Champions League wieder so richtig zur Sache. Der FC Porto und der FC Arsenal bestreiten ihr Achtelfinal-Hinspiel. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr, als Spielstätte dient das Estadio do Dragao in Porto.

Im Parallelspiel treffen die SSC Neapel und der FC Barcelona aufeinander.