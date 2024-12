FC Liverpool vs. Leicester City am Boxing Day heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

Am Boxing Day trifft der FC Liverpool auf Leicester City. SPOX verrät Euch alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Am heutigen Donnerstag, den 26. Dezember, kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Liverpool und Leicester City. Anpfiff im Anfield Stadium in Liverpool ist um 21.00 Uhr.

Die Reds grüßen vor dem 18. Spieltag vom Platz an der Sonne in der Premier League. Mit 39 Punkten aus 16 Spielen führt die Mannschaft von Arne Slot die Tabelle an und hat sogar ein Spiel weniger als die Verfolger. Kann Liverpool die Tabellenführung ausbauen?