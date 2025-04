FC Liverpool vs. Arsenal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

Der FC Liverpool kriegt es in der Premier League mit dem FC Arsenal zu tun. Wir verraten Euch, wie Ihr das Topspiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Während für die Bundesligisten die Winterpause begonnen hat, wird in der Premier League der Spielbetrieb munter fortgesetzt. So kommt es am heutigen Samstag, den 23. Dezember, zum Spitzenspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal. Übersetzt: Der Tabellendritte empfängt den Tabellenersten. Der Anpfiff im Liverpooler Anfield Stadium ist für 18.30 Uhr angesetzt.