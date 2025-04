FC Liverpool heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Sparta Prag vs. LFC im Europa League Achtelfinale heute live im Free-TV und Livestream?

Der FC Liverpool muss heute in der Europa League gegen Sparta Prag ran. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Achtelfinal-Hinspiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

In der Premier League läuft es für den FC Liverpool aktuell hervorragend. Die Mannschaft von Jürgen Klopp führt die Tabelle vor Manchester City an.

Am heutigen Donnerstag, den 7. März, sind die Reds aber nicht in der Liga, sondern in der Europa League im Einsatz. Gegner des FCL im Achtelfinale ist Tschechiens Meister Sparta Prag. Das heutige Hinspiel findet in der epet-Arena in Prag statt. Um 18.45 Uhr ertönt der Anpfiff.