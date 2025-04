FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Im Rahmen des 34. Drittligaspieltags treten der FC Ingolstadt und der MSV Duisburg gegeneinander an. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Fünf Runden vor Schluss kämpft der MSV Duisburg weiterhin gegen den Abstieg. Die Zebras müssen in den kommenden Wochen also unbedingt abliefern. Am heutigen Samstag (20. April) treten sie in der 3. Liga gegen den FC Ingolstadt an, der sich im Mittelfeld der Tabelle befindet.

Das Duell zwischen Ingolstadt und Duisburg wird um 16.30 Uhr angestoßen und im Audi-Sportpark in Ingolstadt ausgetragen.