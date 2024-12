In der 3. Liga begegnen sich heute der FC Ingolstadt und Hansa Rostock. SPOX verrät Euch, wer die Partie am 8. Spieltag live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 29. September, duellieren sich am 8. Spieltag der 3. Liga der FC Ingolstadt und Hansa Rostock. Die Partie beginnt um 13.30 Uhr im Audi-Sportpark in Ingolstadt.