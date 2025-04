FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

Der FC Chelsea und Tottenham Hotspur holen heute ihr Premier-League-Spiel des 26. Spieltags nach. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Das London-Derby zwischen dem FC Chelsea und den Spurs ist Teil des 26. Spieltags und hätte eigentlich bereits am 26. Februar stattfinden sollen, hat sie aber nicht. Der Grund damals war, dass Chelsea aufgrund des Carabao-Cup-Finals gegen den FC Liverpool, das sie schlussendlich verloren, zweimal innerhalb von 48 Stunden hätte spielen sollen. Das ging nicht, weswegen die Partie gegen Tottenham neu terminiert werden musste.

Nun wird das Duell endlich nachgeholt. Am heutigen Donnerstag, den 2. Mai, streiten die beiden Klubs um wichtige Punkte für die Meisterschaft. Der Anpfiff an der Stamford Bridge in London, der Spielstätte der Blues, ertönt um 20.30 Uhr.