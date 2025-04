FC Chelsea und Manchester United heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

In der Premier League werden heute zwei Partien des 34. Spieltags nachgeholt. Unter anderem im Einsatz sind auch der FC Chelsea und Manchester United. Ihr wollt wissen, wie Ihr die Spiele live im TV und Livestream sehen könnt? SPOX hat die Antwort.

In der Premier League geht es am heutigen Mittwoch, den 15. Mai, in zwei Nachholspielen des 34. Spieltags zur Sache. Der FC Chelsea ist um 20.45 Uhr zu Gast bei Brighton & Hove Albion und Manchester United empfängt um 21 Uhr Newcastle United.