FC Chelsea gegen Al-Ahli! Poker um Transfer von Neapels Victor Osimhen spitzt sich zu

Das Tauziehen um Stürmer Victor Osimhen vom italienischen Erstligisten SSC Neapel geht in die nächste Runde. Der FC Chelsea zieht offenbar das nächste Register, um den Nigerianer in die Premier League zu holen und den saudi-arabischen Klub Al-Ahli auszustechen.

Wie der französische Radiosender RMC Sport in Erfahrung gebracht haben will, befinden sich Vertreter der Blues derzeit in Neapel, um den 25-Jährigen von einem Wechsel zu überzeugen. Chelsea baggert schon lange an Osimhen, doch der Torjäger ist angeblich nicht bereit, von seinen hohen Gehaltsforderungen abzurücken.

Diese würde Al-Ahli erfüllen können. Zuletzt hieß es, der Saudi-Klub habe Osimhen ein Angebot über einen Vierjahresvertrag vorgelegt - mit einem Jahresgehalt in Höhe von 30 Millionen Euro. Eine Ablösesumme in Höhe von 65 Millionen Euro bietet Al-Ahli wohl für den 35-maligen Nationalspieler.

Geht es nach dem englischen Pay-TV-Sender SkySports, war das Werben von Chelsea aber erfolgreicher. Die Londoner werden demnach Osimhen auf Leihbasis mit einer Kaufverpflichtung holen.

Der ebenfalls als Interessent an Osimhen gehandelte französische Meister Paris Saint-Germain befindet sich dagegen wohl nicht mehr im Rennen um den Stürmer.