FC Bayern zuversichtlich: Manuel Neuer und Serge Gnabry vor Rückkehr beim Bundesliga-Restart

Am kommenden Wochenende geht es weiter in der Meisterschaft: Spitzenreiter Bayern darf sich wohl auf zwei prominente Rückkehrer freuen.

Rekordmeister Bayern München kann beim Jahresauftakt in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach wohl wieder auf Manuel Neuer im Tor setzen. Der 38-Jährige sei "auf dem Weg zurück", sagte Sportdirektor Christoph Freund am Montag vor dem Testspiel der Münchner bei RB Salzburg: "Ich hoffe schon, dass er am Samstag wieder mit dabei ist. Er hat schon teilweise wieder mittrainiert. Das sieht ganz gut aus."