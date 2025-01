FC Bayern München: Wo läuft Feyenoord Rotterdam vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream?

Der FC Bayern München ist in der Champions League zu Gast bei Feyenoord Rotterdam. SPOX verrät Euch, wer die Partie im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Mittwoch, dem 22. Januar, findet am 7. Spieltag der Champions League die Partie zwischen Feyenoord Rotterdam und dem FC Bayern München statt. Nach den zuletzt drei Siegen in Serie über Benfica Lissabon, Paris Saint-Germain und Schachtar Donezk möchte die Mannschaft von Vincent Kompany in der Tabelle weiter nach oben klettern. Aktuell steht der sechsfache Champions-League-Sieger mit 13 Punkten auf Platz zehn der Tabelle. Die ersten acht qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Zwischen dem dritten und zwölften Rang liegt ledigleich ein Punkt, ein Sieg in Rotterdam ist daher Pflicht für den FCB. Die Niederländer befinden sich mit 10 Punkten auf dem 18. Platz und machen sich ebenfalls berechtigte Hoffnungen auf die Qualifikation. Anpfiff in Rotterdam ist um 21.00 Uhr.