Der FC Bayern München misst sich heute in der Bundesliga mit Eintracht Frankfurt. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt.

In der Bundesliga kommt es am heutigen Sonntag, den 23. Februar, zum Kracher zwischen Tabellenführer FC Bayern München und dem Tabellendritten Eintracht Frankfurt. Der Pfiff zum Anstoß in der Münchner Allianz-Arena ertönt um 17.30 Uhr.