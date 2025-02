Showdown in der Bundesliga: Der FC Bayern München gastiert heute bei Bayer Leverkusen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Livestream?

Im Topspiel des 22. Spieltags der Bundesliga kommt es am heutigen Samstag (15. Februar) zum Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München. Anpfiff ist um 18.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie heute live im TV und Livestream läuft.