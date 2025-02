FC Bayern München: Wo läuft das Champions League Playoffs Rückspiel gegen Celtic Glasgow heute live im TV und Livestream?

Der FC Bayern München bekommt es heute in den Champions-League-Playoffs mit Celtic Glasgow zu tun. Hier erfahrt Ihr, wo das Rückspiel im TV läuft.

Der FC Bayern München trifft am heutigen Dienstag, den 18. Februar, in den Champions-League-Playoffs auf Celtic Glasgow. Das Playoff-Rückspiel wird um 21.00 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen. Ziehen die Münchner nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel in das Achtelfinale der Königsklasse ein?

SPOX verrät Euch, wer die Partie live im TV und Livestream überträgt.