FC Bayern München: Wo läuft das Champions League Achtelfinale Rückspiel gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Bayern München gastiert heute in der Champions League bei Bayer Leverkusen. Hier erfahrt Ihr, wo das Achtelfinalrückspiel im TV und Livestream läuft.

Am heutigen Dienstag, den 11. März, begegnen sich im Achtelfinale der Champions League Bayer Leverkusen und der FC Bayern München. Das Rückspiel startet um 21.00 Uhr in der BayArena in Leverkusen. Die Münchner gehen am Abend als großer Favorit in die Partie, das Hinspiel gewann das Team von Vincent Kompany mit 3:0.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Rückspiel live im TV und Livestream überträgt.