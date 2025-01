FC Bayern München, Winterfahrplan: Termine, Gegner, Testspiel, Saisonstart, Bundesliga, Champions League, Übertragung im Free-TV und Livestream

Auch der FCB befindet sich in der Wintervorbereitung. Welche wichtigen Termine anstehen und gegen wen die Testspiele absolviert werden, zeigt SPOX.

Nur noch wenige Tage ruht der Ball in der Bundesliga. Schon am 10. Januar geht es im deutschen Oberhaus weiter. Die Stars der Klubs schwitzen bereits jetzt in der Wintervorbereitung.

Das letzte Duell vor der Winterpause konnten die Bayern am 20. Dezember gegen RB Leipzig souverän mit 5:1 für sich entscheiden. Weiter thront die Elf von Vincent Kompany mit vier Punkten Vorsprung auf Leverkusen an der Tabellenspitze der Bundesliga.

Doch wo wird der Rekordmeister im Winter spielen, gibt es Testspiele und auf wen trifft man zum Saisonstart? SPOX versorgt Euch mit allen wichtigen Infos zum Winterfahrplan des FCB.