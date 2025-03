FC Bayern München: Warum hängt ein riesiges Trikot mit der Nummer 5 in der Allianz Arena und wem gehörte es?

In der Allianz Arena sorgt seit kurzem ein überdimensionales Trikot für Aufsehen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier bei SPOX!

Der FC Bayern feierte am 27. Februar seinen 125. Geburtstag! Zum Jubiläum gab es am Freitagabend einen standesgemäßen 3:1-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart. Das erste Heimspiel nach dem Ehrentag bestreitet der Rekordmeister am Mittwoch in der Champions League gegen Bayer Leverkusen. Dabei wird für die Zuschauer zu sehen sein, dass ein riesiges Bayern-Trikot mit der Rückennummer 5 unter das Dach der Südkurve gezogen wurde. Was es mit der Geste auf sich hat, lest Ihr hier in diesem Artikel!