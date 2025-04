FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Im Rahmen des 33. Bundesligaspieltags stehen sich heute der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg gegenüber. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Für den FC Bayern München geht die Saison nach dem Aus in der Champions League am heutigen Sonntag (12. Mai) mit einem Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter. Der Ball in der Allianz-Arena rollt ab 17.30 Uhr.