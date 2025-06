Warum heißt der DFL Supercup mittlerweile Franz Beckenbauer Supercup? SPOX klärt auf!

Vor Saisonbeginn der Bundesliga findet alljährlich der Supercup zwischen dem Deutschen Meister und dem Pokalsieger bzw. den besten Teams des Landes statt - in diesem Jahr wird dementsprechend Pokalsieger VfB Stuttgart Meister FC Bayern in der heimischen MHP Arena empfangen. Am 16. August entscheidet sich, wer sich den ehemaligen "DFL-Supercup" sichern kann.

Bei SPOX erfahrt Ihr, warum das Event nach Franz Beckenbauer umbenannt wurde!