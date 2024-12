FC Bayern München vs. VfB Stuttgart, offizielle Aufstellungen: So sieht die Startelf von Vincent Kompany und Sebastian Hoeneß aus

Topspiel in der Bundesliga: Der FC Bayern muss gegen den VfB Stuttgart ran. Mit welchen Aufstellungen starten die Teams? Hier die Antwort.

Im Topspiel der Bundesliga treffen am 7. Spieltag der FC Bayern München und der VfB Stuttgart aufeinander. Die Begegnung wird am Samstag, den 19. Oktober, um 18.30 Uhr vom Schiedsrichter Tobias Stieler angepfiffen. Gespielt wird in der Allianz-Arena in München.