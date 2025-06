Der FC Bayern München bekommt es im Franz Beckenbauer-Supercup mit dem VfB Stuttgart zu tun. Alle wichtigen Infos zum Duell bekommt Ihr hier!

Meister vs. Pokalsieger heißt es im frisch umbenannten Franz Beckenbauer-Supercup, in diesem Jahr geht es also zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart rund. Nicht nur wurde der Cup nach dem im Januar 2024 verstorbenen "Kaiser" umbenannt, auch das Logo und damit die Trophäe enthalten fortan eine Darstellung Beckenbauers.

Ihr habt Fragen zu Termin, Datum, Stadion, Austragungsort, Tickets, und der Übertragung des Supercups im Free-TV und Livestream? SPOX liefert Antworten!