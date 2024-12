FC Bayern München vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB in der Bundesliga im TV und Livestream?

In der Bundesliga treffen der FC Bayern München und Union Berlin aufeinander. SPOX verrät, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Nachdem sowohl der FC Bayern München als auch Union Berlin unter der Woche im Rahmen des DFB-Pokals im Einsatz waren, sind die beiden Klubs auch am heutigen Samstag, den 2. November, in der Bundesliga im Einsatz, wenn sie am 9. Spieltag in der Münchner Allianz Arena aufeinandertreffen. Der Ball rollt ab 15.30 Uhr.

SPOX verrät Euch, wo Ihr die Begegnung des FCB live sehen könnt.