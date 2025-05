FC Bayern München vs. SV Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt das DFB-Pokal Finale der Frauen im TV und Livestream?

Im DFB-Pokal Finale der Frauen treffen heute der FC Bayern München und Werder Bremen aufeinander. Wo Ihr das Spiel verfolgen könnt, lest Ihr hier.

Nach zehn Jahren Dominanz der Wölfinnen streiten sich heute die Bayern und Bremen um den Titel im DFB-Pokal. Die Bayerinnen gehen als Favoriten in die Begegnung, in der Liga stehen sie kurz vor dem Triumph und haben am heutigen Donnerstag, 1. Mai, die Chance auf das Double. Die Bremerinnen befinden sich im Mittelfeld der Tabelle, ein Sieg wäre historisch für Werder, denn die Damen konnten den DFB-Pokal noch nie gewinnen. Ab 16 Uhr könnt Ihr das Endspiel im Rhein-Energie-Stadion in Köln verfolgen.

