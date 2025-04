FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball Bundesliga im TV und Livestream?

Der FC Bayern München empfängt den SC Freiburg zum Meisterschaftsspiel in der Bundesliga. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Nach dem 3:2-Sieg zum Auftakt gegen den VfL Wolfsburg geht es für den FC Bayern München am heutigen Sonntag, den 1. September, in der Bundesliga weiter mit einem Duell gegen den SC Freiburg. Das Spiel wird um 17.30 Uhr angestoßen und in der Münchner Allianz Arena ausgetragen.