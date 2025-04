FC Bayern München vs. Real Madrid, Übertragung heute live: Champions League Halbfinale Hinspiel im Free-TV, Livestream und Liveticker

Im Halbfinale der Champions League ist der FC Bayern gegen Real Madrid gefordert. Wo Ihr das Hinspiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier in diesem Artikel.

Für die Bayern gilt es gegen Real Madrid die Saison zu retten. In der Bundesliga musste man Bayer 04 Leverkusen den Vortritt lassen, im DFB-Pokal war früh gegen den 1. FC Saarbrücken Schluss. Die Champions League ist für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel somit die letzte Möglichkeit, 2023/24 noch Silberware einzufahren.

In der Königklasse zeigten die Bayern dabei zuletzt gute Auftritte. Gegen den FC Arsenal setzte man sich in zwei Spielen am Ende verdient durch. Die Königlichen aus Madrid werden für den deutschen Rekordmeister aber mit Sicherheit nochmal eine andere Herausforderung.