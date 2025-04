FC Bayern München vs. Real Madrid heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale im TV und Livestream?

Für den FC Bayern geht es im Halbfinale der Champions League gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid. Doch wer zeigt das Hinspiel der Königsklasse überhaupt live im TV und Livestream? Hier habt Ihr die Antwort.

In der Champions League geht es heute Abend zwischen dem FC Bayern und Real Madrid zur Sache. Während der deutsche Rekordmeister mit der Champions League die letzte Chance auf Silberware wahren möchte, haben die Königlichen den Meistertitel in Spanien so gut wie sicher.

Los geht's heute Abend um 21 Uhr im der Münchner Allianz Arena. Etwas mehr als eine Woche später steigt dann im Santiago Bernabéu in Madrid das Rückspiel.