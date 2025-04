FC Bayern München vs. Lazio Rom, offizielle Aufstellungen: So starten FCB und die Römer im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League

Für den FC Bayern München geht es im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom um alles oder nichts. So starten die beiden Mannschaften am Dienstag ins Spiel.

Der FC Bayern München steht in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Das Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom ging am 14. Februar mit 0:1 verloren. Um nicht auch in der Champions League frühzeitig auszuscheiden, benötigt der deutsche Rekordmeister im Rückspiel am Dienstag, den 5. März, also zumindest ein Tor, um die Verlängerung zu erzwingen. Bestritten wird das Rückspiel in der Münchner Allianz Arena. Um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.