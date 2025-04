FC Bayern München vs. Lazio Rom, Champions League Achtelfinale: Warum ist Dayot Upamecano nicht dabei?

Der FC Bayern München bestreitet heute im Achtelfinale der Champions League gegen Lazio Rom das Rückspiel. Nicht im Kader der Münchner ist Innenverteidiger Dayot Upamecano. Hier erfahrt Ihr, was es mit seinem Fehlen auf sich hat.

Die Champions League ist für die Achtelfinal-Rückspiele zurück. Am heutigen Dienstag, den 5. März, finden zwei Spiele statt. Unter anderem ist auch der FC Bayern München gegen Lazio Rom im Einsatz.

Nachdem es auf nationaler Ebene für den deutschen Rekordmeister überhaupt nicht läuft - im DFB-Pokal ist man ausgeschieden, in der Bundesliga verliert man langsam den Anschluss an Bayer Leverkusen -, droht auch in der Champions League das Aus. Das Hinspiel in Rom verlor man nämlich mit 0:1, nun muss heute in der heimischen Allianz Arena in München ein besseres Ergebnis her. Um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

Beim wahrscheinlich wichtigsten Spiel der Saison muss der FC Bayern zudem ohne Dayot Upamecano auskommen. Im Folgenden erfahrt Ihr, warum.