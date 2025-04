FC Bayern München vs. Grasshopper Zürich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB Testspiel im TV und Livestream?

Der FC Bayern München kriegt es heute im Testspiel mit dem Grasshopper Zürich zu tun. Wer das letzte Testspiel vor dem Start der Bundesliga live im TV und Livestream zeigt / überträgt, wird hier gezeigt.

Am heutigen Dienstag, den 20. August, ist der FC Bayern München zum letzten Mal im Rahmen der Vorbereitungsphase in einem Testspiel im Einsatz. Der Rekordmeister, der am Wochenende Ulm in der ersten Runde des DFB-Pokals schlug, misst sich um 11.30 Uhr mit dem Schweizer Klub Grasshopper Zürich. Gespielt wird auf dem FC Bayern Campus in München.