Der FC Bayern empfängt den BVB zum Klassiker. Hier erfahrt Ihr, welcher Schiedsrichter die Partie leiten wird.

In der Bundesliga geht es am heutigen Samstag, den 12. April, so richtig zur Sache, wenn sich der FC Bayern München und Borussia Dortmund im Klassiker gegenüberstehen. Das Topspiel des 29. Spieltags geht um 18.30 Uhr los. Die Münchner Allianz Arena dient als Spielstätte.

Doch wer pfeift die Begegnung? Im Folgenden erfahrt Ihr es.