FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Wann ist das Rückspiel? Termin, Datum, Uhrzeit, Ort, Übertragung Champions League Achtelfinale im TV und Livestream?

Im Achtelfinale der Champions League treffen der FC Bayern und Bayer Leverkusen aufeinander. SPOX hat alle Infos zum Rückspiel!

Am heutigen Mittwochabend, 5. März, trifft der FC Bayern München im Rahmen des Achtelfinals der Champions League im deutschen Kracher auf den amtierenden Meister aus Leverkusen. Nach zwei Unentschieden in der Liga haben die Jungs aus dem Rheinland aufgrund des 1:0-Sieges im DFB-Pokal statistisch die Nase vorn. Im Alltagsgeschäft hingegen bewegen sich beide Teams auf Augenhöhe. Während der FCB im Hinspiel der Bundesliga spielerisch überzeugen konnte, zeigten die Leverkusener dem Rekordmeister im Rückspiel die Grenzen auf. Entscheiden konnten die Mannschaften jedoch keines der beiden Duelle in der Bundesliga. Aber wann findet das Rückspiel statt?

Wer sich im Hinspiel der Champions League durchsetzen kann, und wann das Rückspiel stattfindet, erfahrt Ihr bei SPOX!