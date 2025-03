FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen, voraussichtliche Aufstellungen: Mit dieser Startelf könnten Vincent Kompany und Xabi Alonso im Achtelfinale der Champions League spielen lassen

Im CL-Achtelfinale steht das nächste Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen an. SPOX blickt auf die voraussichtlichen Aufstellungen.

Es ist wieder soweit: Nach drei Duellen in der laufenden Saison (1:1, 0:0, 1:0 Leverkusen) messen sich der FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen erneut. Diesmal kämpfen sie im Achtelfinale der Champions League um das Weiterkommen, das Hinspiel steigt am Dienstag (5. März) um 21 Uhr in der Münchner Allianz-Arena.

Aber welche Spieler könnten beim Kracher auf dem Feld stehen? Wir schauen uns die potentiellen Aufstellungen an.