FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Topspiel im TV und Livestream?

Topspiel in der Bundesliga am 5. Spieltag! Wer die Partie FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

Nach elf Jahren als Serienmeister wurde der FC Bayern in der vergangenen Saison durch Bayer Leverkusen vom Thron in der Bundesliga gestoßen. Nun haben die Münchner die erste Chance der jungen Spielzeit, sich zu rächen. Das Topspiel der Bundesliga am 5. Spieltag wird am heutigen Samstag (28. September) um 18.30 Uhr in der Allianz Arena in München angestoßen.