FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen gegen SV Werder Bremen: Mit dieser Startelf könnte FCB-Trainer Vincent Kompany spielen lassen

Die vierte Bundesliga-Partie steht in den Startlöchern und der FCB thront vor dem Spieltag wie so häufig an der Spitze der Tabelle. Doch für welche Startaufstellung wird sich Trainer Vincent Kompany gegen den SV Werder Bremen voraussichtlich entscheiden? Hier gibt's die Antwort.

Der FC Bayern sorgte mit der 9:2-Machtdemonstration gegen Dinamo Zagreb für ihren höchsten Champions-League-Sieg aller Zeiten, nachdem zuletzt Holstein Kiel mit 6:1 aus dem Stadion gefegt wurde.

Bei 15 Toren in zwei Spielen hat Trainer Vincent Kompany in Bremen somit die Qual der Wahl, zumal er auch für die Königsklassen-Partie schon etwas rotiert hatte.