FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellung gegen Eintracht Frankfurt: Mit dieser Startelf könnte Vincent Kompany spielen lassen

Wie könnte die Bayern-Aufstellung von Vincent Kompany gegen Eintracht Frankfurt aussehen? SPOX hat alle Infos!

Am Sonntag steht zum Abschluss des 23. Spieltages der Bundesliga das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt an. In der heimischen Allianz Arena wollen die Münchner die Tabellenführung ausbauen. Nach durchwachsenen Leistungen in Leverkusen am vergangenen Spieltag sowie unter der Woche in der Champions League gegen Celtic Glasgow will der Rekordmeister eine Leistungsoptimierung vornehmen. Dementgegen stehen die Adler vom Main, welche ebenfalls durchwachsen in das neue Kalenderjahr gestartet sind. Nach einer überragenden Hinrunde scheint es ein wenig, als hätte der Abgang von Toptorjäger Omar Marmoush der Mannschaft von Dino Toppmöller den Stecker gezogen. Am letzten Spieltag konnte das Team immerhin endlich wieder einen Sieg einfahren. Diese Leistung soll nun beim schweren Auswärtsauftritt in München bestätigt werden.

Wie Bayern-Trainer Vincent Kompany gegen Frankfurt aufstellen könnte, erfahrt Ihr bei SPOX!