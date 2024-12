"Toreschießen macht uns Spaß": FCB beim 5:0 beim VfL Bochum gnadenlos

Der FC Bayern München hat sich im frühen Sonntagsspiel in der Bundesliga mit 5:0 gegen den VfL Bochum durchgesetzt.

Mit Traumtoren am Fließband hat der FC Bayern seinen großen Champions-League-Frust am kleinen VfL Bochum ausgelassen. Vier Tage nach ihrer Demütigung in Barcelona gewannen die spielfreudigen Münchner beim Bundesliga-Schlusslicht vollkommen überzeugend 5:0 (2:0) und bleiben ungeschlagener Tabellenführer. Vor dem Pokalspiel beim FSV Mainz 05 am Mittwoch herrscht wieder Ruhe beim Rekordmeister.

Unter Flutlicht und in stimmungsvoller Atmosphäre erledigten die Bayern ihre Pflicht zunächst mit zwei Freistößen von der Strafraumgrenze. Den ersten schlenzte Michael Olise (16.) über die Mauer direkt ins Bochumer Tor, den zweiten lupfte Joshua Kimmich kurz auf Jamal Musiala (26.), der ein rares Kopfballtor erzielte und sich fassungslos mit der Hand aufs Haupt klopfte. Alphonso Davies sprintete heran und gratulierte per Handschlag.

"Toreschießen macht uns Spaß. Zu null zu spielen, ist auch wichtig. Heute können wir glücklich sein und den Rhythmus und Flow mit in die nächsten Spiele nehmen", sagte Bayerns Torschütze Jamal Musiala bei DAZN.

Harry Kane (58.) traf später nach starker Musiala-Vorarbeit noch mit seinem schwächeren linken Fuß, Joker Leroy Sane (65.) und Kingsley Coman (71.) legten dem bemitleidenswerten Bochumer Torhüter Patrick Drewes zwei weitere Male den Ball in den Winkel. Der VfL hat nach acht Spielen und einer Trainer-Entlassung einen einzigen Punkt.