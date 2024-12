FC Bayern München vs. VfB Stuttgart 4:0: Hattrick von Harry Kane! FCB überrollt den VfB nach der Pause

Knapp eine Stunde lang hält der VfB das Spiel offen, doch dann kommt Harry Kane. Am Ende siegt Bayern klar mit 4:0.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart - 4:0 Tore 1:0 Kane (57.), 2:0 Kane (60.), 3:0 Kane (80.), 4:0 Coman (89.) Aufstellung FC Bayern Neuer - Guerreiro (68. Laimer), Upamecano (82. Goretzka), M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Pavlovic (8. Palhinha), Olise (68. Sané), T. Müller, Gnabry (68. Coman) - Kane Aufstellung Stuttgart Nübel - Vagnoman (86. Chase), Rouault, Chabot, Hendriks (66. Mittelstädt) - Karazor, Stiller, Rieder, Undav (74. Woltemade), Leweling (74. Touré) - Demirovic (66. Millot) Gelbe Karten Undav (53.), Leweling (69.)

Erst nahm Harry Kane die Glückwünsche seines erleichterten Trainers Vincent Kompany mit einem breiten Lächeln entgegen, dann schnappte er sich grinsend den Spielball für sein Söhnchen Louis. Nach dem Ende der kleinen Ergebniskrise des FC Bayern und seiner ganz persönlichen Befreiung war die Laune des Superstars bestens. Schließlich hatte der Engländer mit einem lupenreinen Hattrick maßgeblichen Anteil an der Machtdemonstration des Tabellenführers beim 4:0 (0:0) im Südgipfel gegen den VfB Stuttgart.

"Es wird immer viel geredet, wenn du als Stürmer eine Zeit lang nicht triffst", sagte Kane am Sky-Mikrofon. Er habe aber "immer an mich, meine Fähigkeiten und meine Mitspieler geglaubt - das hat man heute gesehen." Aus Sicht von Sportvorstand Max Eberl habe Kane gezeigt, "was für ein Killer er ist. Es ist einfach schön für ihn".

Rechtzeitig vor dem Champions-League-Kracher beim FC Barcelona mit dem früheren Münchner Erfolgscoach Hansi Flick am Mittwoch war es nach drei Topspielen ohne Sieg ein wichtiger Erfolg für den Rekordmeister und Kompany. Neben Kane hatte daran auch die Münchner Leihgabe Alexander Nübel ihren Anteil: Der VfB-Torhüter sah beim Führungstreffer durch den Engländer (57.) nicht gut aus. "Unhaltbar war der nicht. Das tut mir weh", gab Nübel zu.