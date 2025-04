FC Bayern München U19 vs. Olympiakos Piräus heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der UEFA Youth League im TV und Livestream?

Die U19 des FC Bayern München bestreitet heute gegen Olympiakos Piräus ihr erstes Youth-League-Viertelfinale in Vereinsgeschichte. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nicht nur die Profimannschaft des FC Bayern München hat es ins Viertelfinale der Champions League geschafft, auch die Jugend, genauer gesagt die U19-Mannschaft steht im Viertelfinale der UEFA Youth League. Die Mannschaft von Trainer René Maric bezwang im Achtelfinale Feyenoord Rotterdam und steht zum ersten Mal in Vereinsgeschichte in der Runde der letzten Acht bei einem Youth-League-Turnier.

Am heutigen Dienstag, den 12. März, wird es direkt wieder ernst. Die Münchner kämpfen gegen Olympiakos Piräus aus Griechenland um ein Halbfinalticket. Gespielt wird am FC Bayern Campus in München, wo um 16 Uhr der Anpfiff ertönt.

Piräus bezwang im Achtelfinale den RC Lens erst im Elfmeterschießen mit 4:2.