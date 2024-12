FC Bayern München, Tickets für die Spiele im DFB-Pokal: Wo kann ich Karten kaufen und was kosten sie?

Tickets für Spiele des FC Bayern München sind äußerst begehrt. Hier erfahrt Ihr, was Karten für DFB-Pokalspiele in München kosten.

In den vergangenen Jahren lief es für den FC Bayern München im DFB-Pokal nicht so gut, in dieser Saison wagt das Team von Trainer Vincent Kompany den nächsten Angriff. In der ersten Runde konnte man den Zweitligisten SSV Ulm bereits aus dem Weg räumen. Als Nächstes steht ein Duell gegen den 1. FSV Mainz 05 an.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wie man an Karten für die Pokalspiele des FC Bayern München kommt und was sie kosten.