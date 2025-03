FC Bayern München, Tickets für die Champions League: Wo kann ich Karten kaufen und was kosten sie?

Wie viel kosten Tickets für das Finale der Champions League 2025 in München? SPOX hat alle Infos!

Nach den furiosen Auftritten in Hin- und Rückspiel gegen Bayer Leverkusen stehen die Bayern im Viertelfinale der Champions League. In zwei weiteren Duellen gegen Inter Mailand wollen die Münchner den Einzug in die Runde der letzten vier Teams schaffen, um den Traum vom 'Finale dahoam' aufrechtzuerhalten. Aufgrund des diesjährigen Austragungsortes dürften sich Karten für das Endspiel in Deutschland besonderer Beliebtheit erfreuen. Doch wie teuer sind die Tickets und wo sind diese zu erwerben?

SPOX verrät Euch alle Infos zum Ticketkauf für das Champions-League-Finale!