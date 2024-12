FC Bayern München, Tickets für die Spiele in der Champions League: Wo kann ich Karten kaufen und was kosten sie?

Der FC Bayern muss wieder in der Champions League ran - und Ihr könnt live vor Ort dabei sein. Wir versorgen Euch mit den Infos zum Ticketverkauf.

Auch in diesem Jahr will der FC Bayern München in der Champions League wieder angreifen, im Rahmen der neu aufgelegten CL-Gruppenphase wird der deutsche Rekordmeister vier Heimspiele bestreiten. Das sind die Begegnungen:

FC Bayern München: Die Heimspiele in der Champions League

Gegner Datum, Uhrzeit Dinamo Zagreb (H) 17. September, 21 Uhr Benfica Lissabon (H) 6. November, 21 Uhr Paris Saint-Germain (H) 26. November, 21 Uhr Slovan Bratislava (H) 29. Januar, 21 Uhr

Das also zu den Terminen - aber was ist, wenn Ihr dem FCB live vor Ort die Daumen drücken wollt? SPOX verrät, wo Ihr Tickets für die Heimspiele in der Königsklasse kaufen könnt und wie viel diese kosten.